Киевский фуникулер закрыли почти до конца лета: в чем причина

Уникальный городской транспорт не будет перевозить пассажиров до 21 августа из-за ежегодного ремонта

Киевский фуникулер закрыли на ремонт с 20 июля по 21 августа. В зале на Почтовой рабочие чистят снятые раздвижные двери, а на входе висят объявления.

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При этом пассажиры возмущаются закрытием фуникулера.

"Странно, почему фуникулер не ремонтировали, когда был жесткий карантин, а именно теперь, когда людям нужно доехать на работу", – возмущается пассажир Олег.

Рабочие говорят, что ремонт плановый и проводится каждый год в это время.

Напомним, 7 мая Киевскому фуникулеру исполнилось 115 лет. Свой юбилей уникальный городской транспорт отмечал без гостей в связи с карантином. Со времен открытия в 1905 году фуникулер пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов. Сейчас на фуникулере уже 33 года курсируют вагоны модели ФК-80. Их запустили в 1984 году, в рамках масштабной реконструкции. Тогда же изменились обе станции.

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Отметим, что на жестком карантине весной в Киеве для пассажиров был закрыт столичный метрополитен. Смотрите в сюжете, что происходило в подземке:

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