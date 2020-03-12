Киевский метрополитен единственный в Украине без 4G

4G уже есть в Харьковском и Днепровском метрополитенах

В столичном метрополитене станция "Академгородок" стала первой, где появилась связь 4G. Операторы обещают, что уже к концу 2020 года связь нового поколения покроет все станции подземки. Как известно процесс запуска интернета все время откладывался и оказалось так, что Киевский метрополитен единственный в Украине, где еще нет 4G. Интернет нового поколения уже существует в харьковском метро, где его запустили еще осенью 2018 года. Но там услуги предоставляют не три оператора, а только компания Vodafone.

"В Харьковском метро у Vodafone давно работает собственная сеть, которую мы строили самостоятельно. (Кстати, первая 3G сеть в Украине заработала именно в Харьковском метро, задолго до запусков 3G в городах). В Киевском метро работает сеть, которая строилась много лет назад и принадлежит всем операторам. Новая сеть, которая будет вскоре запущена, также будет в совместной собственности трех операторов", — поясняют нам в пресс-службе Vodafone.

А в метрополитене в Днепре, который, к слову, самый маленький в Украине, 4G запустили еще в декабре 2019 года. Там этим занимается непосредственно компания lifecell.

"Запуск 4G в метро зависит от готовности городских властей сотрудничать с операторами. Там, где власть способствует развитию новейших технологий, их развитие происходит быстрее. Например, в декабре мы запустили 4G на двух станциях в метрополитене Днепра, и продолжаем строить покрытие на следующих станциях", — рассказывают в компании lifecell.

Операторы надеются, что Киевсовет вскоре примет решение и полноценный запуск интернета нового поколения произойдет в намеченный ранее срок.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

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