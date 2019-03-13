Киевский ночной троллейбус изменил маршрут
Изменение маршрута связано с проведением ремонтных работ
В ночь на 13 марта в Киеве внесут изменения в работу ночного троллейбуса. Это связано с проведением ремонтных работ на контактной сети по улице Народного Ополчения.
По другому маршруту будет курсировать троллейбус №92н. Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса"
Движение троллейбуса № 92н с 01:15 будет организованно по следующему пути: проспект Свободы — Севастопольская площадь.
Кроме того, в сентябре 2018 года в Киеве троллейбус лопнул пополам посреди дороги. Водитель услышал скрип, предвещающий поломку, и успел высадить всех пассажиров. Корпус сломался посередине, как раз в месте гармошки.
Также в декабре 2018 года в Киеве у троллейбуса отказали тормоза. Транспорт чуть не врезался в здание. "Рогатый" удалось остановить благодаря огромному сугробу на тротуаре.
Напомним, недавно во Львове на конечной остановке троллейбуса №12, что на улице Субботовской, умер 68-летний водитель троллейбуса.
Также мы писали, что в троллейбусе в Луцке умерла 60-летняя женщина. Неожиданно ей стало плохо, но спасти не удалось.
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