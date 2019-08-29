Киевский проспект Победы из-за огромных ям стал опасным для пешеходов

В КК «Киевавтодор» нам не смогли сказать, когда и кто именно должен отремонтировать асфальт на тротуаре

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В тренде Кремль темнит об обмене пленными с Украиной: сообщат по мере готовности

В КК "Киевавтодор" нам не смогли сказать, когда и кто именно должен отремонтировать асфальт на тротуаре, хотя тут регулярно паркуются автомобили. Пешеходам остается ждать, когда ответственные чиновники пройдутся по тротуарам на проспекте Победы и залатают зияющие дыры.

Напомним, что "Сегодня" ранее специально прогулялась по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1 543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева. С перил практически по всему мосту исчезли металлические шишки, которые размещались поверх перил, и большие части в виде гроздьев винограда, колосьев. А в трех местах с перил сняли металлические панели длиной до двух метров и заменили деревянными брусками, выкрасив их под общий цвет перил. Состояние моста удручает, в двух местах есть большие дыры в асфальте, сквозь которые видно воду.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама