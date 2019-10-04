Метро без жетонов и трамваи без талонов: ответы на вопросы об электронном билете в Киеве

С начала 2019 г. было куплено почти 90 тысяч единых электронных билетов

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Уже с ноября этого года из киевского метро окончательно исчезнут жетоны, а из наземного муниципального транспорта – бумажные билеты и кондукторы. Все это происходит из-за того, что столица переходит на единый электронный билет. Е-билет работает в столице в тестовом режиме еще с начала года. За это время с помощью него было оплачено 40,9 млн поездок. Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и подробно рассказывает, где и как платить за проезд.

Что происходит?

С 1 ноября 2019 г. киевский муниципальный общественный транспорт полностью перейдет на Е-билет (Kyiv Smart Card). Это означает, что в троллейбусах больше не будет компостеров, бумажных билетов и кондукторов, а в метро – жетонов и даже зеленых карточек для проезда. Поэтому за оставшийся месяц нужно успеть обзавестись электронным билетом, если вы часто пользуетесь общественным транспортом.

Также останется возможность оплатить проезд с помощью банковской карты с технологией PayPass и Apple Pay и Google Pay. Правда, если это доступно в метро и на фуникулере, то в тех же троллейбусах валидаторы не считывают банковские карты.

Вот так выглядит Kyiv Smart Card. Фото: КГГА

Где купить Е-билет?

Электронный билет – это единый проездной документ в общественном транспорте Киева. Купить его можно на десяти станциях метро, как Крещатик, Театральная, Майдан Независимости, Акедемгородок, Лесная, Арсенальная, Теремки, Выдубичи, Сырец и Почайна (Петровка). Так, в вестибюлях стоят специальные автоматы для продаж и пополнения Е-билетов.

Помимо этого, электронные билеты продаются в киосках Пресса и в Т-киосках. Стоят они всего 50 грн и распространяются на все виды муниципального транспорта – метро, троллейбусы, фуникулер, автобусы, трамваи и городскую электричку.

Стоит помнить о том, что карта возврату не подлежит и деньги за нее не вернут.

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Инфографика "Сегодня"

Где и как пополнить Е-билет?

Пополнить карту можно:

в личном кабинете киевлянина;

в мобильном приложении KyivSmartCity и Приват 24;

в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, PrivatBank;

на платежных порталах Іpay, Portmone, EasyPay, Приват24;

в кассах метрополитена;

в киосках Пресса, ТурИнфо и Т-киоск;

KyivPayBot в и Facebook;

KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook.

На официальном сайте отмечается, что в скором времени появится возможность пополнить карту с помощью мобильного приложения Ощад 24/7, а также в терминалах самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка и на портале EasyPay.

У каждой карте на обратной стороне под штрих-кодом есть собственный уникальный номер, именно его и нужно вводить в приложения и терминалы для пополнения. А в боксах самообслуживания, которые стоят в вестибюлях станций метро можно просто приложить карту к специальному обозначению, где ее номер будет считан автоматически.

Как воспользоваться электронным билетом?

С тем, чтобы воспользоваться билетом, ни у кого никаких сложностей возникнуть не должно. После покупки карты нужно зарегистрировать ее в кабинете пользователя, хотя, если просто пополнить – карта будет исправно работать и без регистрации. После того, как вы пополните карту, нужно будет приложить ее к валидатору. Допустим, в метро, на фуникулере, в трамваях – это турникеты при входе, на которых даже есть огромные синие наклейки с надписями "Kyiv Smart Card", означающие, что там можно воспользоваться электронным билетом. В троллейбусах валидаторы установлены на поручнях в самом салоне, поэтому просто нужно поднести карту к валидатору и дождаться, пока появится сообщение о том, что оплата прошла и вы можете спокойно ехать.

Останутся ли одноразовые билеты?

Пожалуй, это самый главный вопрос, который волнует киевлян и гостей столицы. Ведь покупать карту хотят далеко не все, мотивируя это тем, что редко ездят в общественном транспорте и не нуждаются в едином электронном билете. Как мы уже писали, в троллейбусах нельзя будет купить билеты у кондукторов, а в метро исчезнут жетоны. Им на смену придут электронные билеты с QR-кодом, которые можно приобрести в приложениях Приват24, Portmone и KyivSmartCity.

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В киевском метрополитене в боксах для самообслуживания также можно будет купить одноразовый билет для проезда с QR-кодом. Функционировать все это будет также, как и единый электронный билет – нужно будет просто поднести экран смартфона или бумажку с билетом к валидатору для считывания. Стоит уточнить, что такие бумажные билеты будут только в метро, а во всех остальных видах муниципального транспорта одноразовые билеты перейдут исключительно в электронный формат.

Поэтому если вы решитесь проехать в троллейбусе, имея на руках только наличные деньги, вы не сможете купить билет. И тогда уж придется либо надеяться на то, что вас не поймает контролер, либо идти и заранее покупать Е-билет.

Так что с приходом электронного билета, рассчитаться наличными можно будет только в маршрутках, т.к. они принадлежат частным перевозчикам.

Цены на проезд поменяются?

Нет, цены останутся прежними, но если пополнять транспортную карту сразу на большое количество поездок, то получится даже дешевле:

1-9 поездок – 8 грн за билет;

10-19 поездок – 7,70 грн;

20-29 поездок – 7,40 грн;

30-39 поездок – 7,10 грн;

40-49 поездок – 6,80 грн;

50 поездок – 6,50 грн.

Что будет с льготниками?

Напомним, что проездные будут работать только до 31 октября, а уже с ноября они выйдут из обихода. Но, останется карточка киевлянина, которой смогут воспользоваться льготные категории. Именно на эту карту льготникам будут начисляться поездки, которыми они потом смогут воспользоваться. Помимо этого, предусмотрены и электронные ученические билеты. Чтобы получить электронный билет родителям необходимо будет пройти регистрацию на портале предоставления электронных услуг и воспользоваться квалификационной электронной подписью (КЭП, ЭЦП) или BankID, чтобы подтвердить свои данные. После этого в Личном кабинете киевлянина нужно указать все необходимые данные о ребенке и добавить его фото.

Заявка, которую оставят родители, будет отправлена сначала в учебное заведение, и если там ее подтвердят, то дальше будет передан заказ на печать ученических. Электронный ученический предоставляется за счет городского бюджета. Если ребенок билет потеряет, его можно будет заказать повторно, но необходимо будет оплатить данную услугу.

Что делать, если потерял Е-билет?

В случае потери карты, ее можно заблокировать непосредственно в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity или же по телефону 044 366 55 55. К тому же, с нее можно будет перенести все поездки на новую карту.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что строить метро хотят во Львове.

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