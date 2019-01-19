Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в Киеве   Транспорт

Киевский железнодорожный вокзал намерены передать в концессию

Сегодня, 01:01

Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan.
Киевский железнодорожный вокзал намерены передать в концессию //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/259/f4d/5c4259f4d51c2.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/259/f4d/5c4259f4d51c2.jpg Транспорт Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

"Рассматриваем возможность передачи вокзала в концессию. Это может быть и муниципальная концессия, если город будет иметь деньги, может быть частный инвестор", - написал Омелян.

Министр отметил, что за сутки вокзалом пользуются порядка 100 тыс. пассажиров, однако, его общее состояние, как и состояние привокзальной площади "не соответствуют почетному званию визитки Киева".

Читайте также

"Договорились превратить этот объект в современное, опрятное, комфортное и безопасное общественное пространство. Через две недели собираемся, анализируем предложения от Мининфраструктуры, "Укрзализныци", Национальной полиции и мэрии Киева. Торговые площадки, залы ожидания, парковки – все это должно быть приведено в порядок, в едином эстетическом стиле", - сообщил Омелян.

Еще одной проблемой, которую, по мнению министра, необходимо решить, является борьба с карманными ворами и общая безопасность пассажиров. 

Как сообщалось, с центрального железнодорожного вокзала Киева решили выгнать тех, кто любит там погреться или нагреть руку в карманах туристов. 

Ранее мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве появятся патрули спецназа.

Киев, вокзал, жд-вокзал, концессия, Омелян

Вы сейчас просматриваете новость " Киевский железнодорожный вокзал намерены передать в концессию". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С центрального вокзала Киева выгонят воров и бродяг

7 января, 08:00

Как будут бороться с теми, кого первыми видят гости Киева на вокзале?

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве появятся патрули спецназа

4 января, 09:13

Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных

В Киеве будут судить полицейских, которые "крышевали" воров на вокзале

26 декабря 2018, 11:13

Десяти преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Из-за сообщения о "заминировании" с вокзала в Киеве эвакуировали две тысячи человек

23 декабря 2018, 00:04

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан  

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы