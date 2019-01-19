Киевский железнодорожный вокзал намерены передать в концессию

Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan.

Киевский железнодорожный вокзал намерены передать в концессию //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/259/f4d/5c4259f4d51c2.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/259/f4d/5c4259f4d51c2.jpg 2019-01-19T01:01:10+02:00 Транспорт Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Рассматриваем возможность передачи вокзала в концессию. Это может быть и муниципальная концессия, если город будет иметь деньги, может быть частный инвестор", - написал Омелян.

Министр отметил, что за сутки вокзалом пользуются порядка 100 тыс. пассажиров, однако, его общее состояние, как и состояние привокзальной площади "не соответствуют почетному званию визитки Киева".

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"Договорились превратить этот объект в современное, опрятное, комфортное и безопасное общественное пространство. Через две недели собираемся, анализируем предложения от Мининфраструктуры, "Укрзализныци", Национальной полиции и мэрии Киева. Торговые площадки, залы ожидания, парковки – все это должно быть приведено в порядок, в едином эстетическом стиле", - сообщил Омелян.

Еще одной проблемой, которую, по мнению министра, необходимо решить, является борьба с карманными ворами и общая безопасность пассажиров.

Как сообщалось, с центрального железнодорожного вокзала Киева решили выгнать тех, кто любит там погреться или нагреть руку в карманах туристов.

Ранее мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве появятся патрули спецназа.

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