Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Киевское метро без жетонов: как можно будет ездить в подземке

31 мая, 08:54

Жетоны спишут и переработают как вторсырье

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.  

АВТОМАТЫ. На некоторых устройствах оранжевого цвета уже появились наклейки с надписью: "Я старый и больше не работаю".

Также на наклейке есть уточнение, что теперь жетон можно приобрести только в кассе, но, мол, лучше отдать предпочтение бесконтактной карточке — удобнее и быстрее. Пока сняли несколько автоматов на станции "Майдан Незалежности", остальные обещают убрать до конца октября. После демонтажа от автоматов оставят лишь нужные детали, остальное увезут на склад.

ЖЕТОНЫ. А в ноябре метрополитен полностью откажется от использования жетонов — их не будут продавать и в кассах. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами. Последние, напомним, начали продавать вместо жетонов на станции "Кловская" в качестве эксперимента еще с августа 2017 года. В КП "Киевский метрополитен" нам пояснили, что новые способы оплаты внедряются постепенно.

"Сейчас QR-код вместо жетона можно приобрести только на "Кловской", а уже в ноябре те, кто хочет совершить одноразовую поездку, смогут купить талончик в кассах на всех станциях метро. Для этого турникеты оборудуют считывателями QR-кодов", — пояснили нам в пресс-службе метрополитена.

Но сколько турникетов переоборудуют и во сколько это обойдется подземке, не уточняют. 

Напомним, отказаться от жетонов, чтобы избавиться от очередей, планируют уже несколько лет: два года назад во всех кассах стали продавать лишь один жетон в руки. Сначала киевляне и гости столицы были недовольны, но постепенно многие действительно перешли на бесконтактные карточки. По данным метрополитена, в 2019 году жетоны все еще используют всего лишь 25% пассажиров, хотя еще пару лет назад таких было 65%.

А первые жетоны появились в жизни киевлян в 1992 году и были металлическими (до этого проезд оплачивали монетой в 5 копеек). Потом, с 1994 года, их стали делать из пластика разных цветов. Всего для нужд метро изготовили 2 млн штук, но в обороте и запасах метрополитена их осталось 1,5 миллиона.

"Полмиллиона жетонов были утеряны пассажирами или оставлены как сувенир", — рассказала "Сегодня" Наталка Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен". После изъятия из обращения все жетоны будут списаны и переработаны как вторсырье.

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, метро, жетоны

Вы сейчас просматриваете новость " Киевское метро без жетонов: как можно будет ездить в подземке". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В киевском метро исчезнут автоматы с жетонами

29 мая, 19:57

Старенькую технику отправляют на "заслуженный отдых"

В столичном метро у молодого парня нашли телескопическую дубинку

27 мая, 11:32

Ранее в поле зрения полиции 24-летний житель Киевской области не попадал

Акции шаурмы должны взлететь: соцсети отреагировали на поздравление Зеленского с Днем Киева

26 мая, 16:31

Пользователи сети иронично и с юмором отреагировали на характеристику Киева, которую дал столице Владимир Зеленский

В Киеве на выходных могут ограничить работу пяти станций метро

24 мая, 12:24

В пресс-службе подземки перечислили станции, о которых идет речь

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Польза и вред зеленого лука

Участие войск России в войне на Донбассе: появились фото

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

Назад в прошлое: на Земле может наступить новая плиоценовая эпоха

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Врачи предостерегают: кормление белок с рук может быть опасным

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Назван самый опасный для Австралии зверь

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь