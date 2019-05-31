Киевское метро без жетонов: как можно будет ездить в подземке

Жетоны спишут и переработают как вторсырье

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.

АВТОМАТЫ. На некоторых устройствах оранжевого цвета уже появились наклейки с надписью: "Я старый и больше не работаю".

Также на наклейке есть уточнение, что теперь жетон можно приобрести только в кассе, но, мол, лучше отдать предпочтение бесконтактной карточке — удобнее и быстрее. Пока сняли несколько автоматов на станции "Майдан Незалежности", остальные обещают убрать до конца октября. После демонтажа от автоматов оставят лишь нужные детали, остальное увезут на склад.

ЖЕТОНЫ. А в ноябре метрополитен полностью откажется от использования жетонов — их не будут продавать и в кассах. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами. Последние, напомним, начали продавать вместо жетонов на станции "Кловская" в качестве эксперимента еще с августа 2017 года. В КП "Киевский метрополитен" нам пояснили, что новые способы оплаты внедряются постепенно.

"Сейчас QR-код вместо жетона можно приобрести только на "Кловской", а уже в ноябре те, кто хочет совершить одноразовую поездку, смогут купить талончик в кассах на всех станциях метро. Для этого турникеты оборудуют считывателями QR-кодов", — пояснили нам в пресс-службе метрополитена.

Но сколько турникетов переоборудуют и во сколько это обойдется подземке, не уточняют.

Напомним, отказаться от жетонов, чтобы избавиться от очередей, планируют уже несколько лет: два года назад во всех кассах стали продавать лишь один жетон в руки. Сначала киевляне и гости столицы были недовольны, но постепенно многие действительно перешли на бесконтактные карточки. По данным метрополитена, в 2019 году жетоны все еще используют всего лишь 25% пассажиров, хотя еще пару лет назад таких было 65%.

А первые жетоны появились в жизни киевлян в 1992 году и были металлическими (до этого проезд оплачивали монетой в 5 копеек). Потом, с 1994 года, их стали делать из пластика разных цветов. Всего для нужд метро изготовили 2 млн штук, но в обороте и запасах метрополитена их осталось 1,5 миллиона.

"Полмиллиона жетонов были утеряны пассажирами или оставлены как сувенир", — рассказала "Сегодня" Наталка Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен". После изъятия из обращения все жетоны будут списаны и переработаны как вторсырье.

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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