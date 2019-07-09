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Киевское метро два дня будет работать дольше обычного графика: названа причина

9 июля, 13:10

В метрополитене предупредили о возможных ограничениях на вход пассажиров

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве на две ночи – с 9 на 10 июля и с 12 на 13 июля – продлили время движения поездов метрополитена: в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend транспорт будет ходить на час дольше.

Также в пресс-службе метро добавили, что на период проведения фестиваля, с 9 до 14 июля, возможно ограничение на вход пассажиров на станции "Выставочный центр" и "Васильковская".

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост.


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Тег Киев, метро, фестиваль, метрополитен, Atlas Weekend

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