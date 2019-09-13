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Киевское метро может изменить работу на выходных

13 сентября, 15:14

После матча могут ограничить вход на несколько станций

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Столичная подземка может изменить работу 15 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов). Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Также смотрите полное расписание матчей Чемпионата Украины по футболу 2019/20.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение автомобилей по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

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Киев метро подземка

Источник: Сегодня

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