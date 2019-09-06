В Киеве могут закрыть центральную станцию метро на выходных

Изменения в работе подземки связаны с проведением концерта на НСК

Фото: Max Maximov

В Киеве в субботу, 7 сентября, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны изменения в работе метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Перед началом концерта возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После его окончания, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

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Напомним, что 7 сентября с 09:00 до 17:00 частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади. На проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого продолжают обновлять покрытие.

Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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