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Кличко допускает, что столичное метро не откроется 3 апреля

25 марта, 12:38

Наталья Руда

Если ситуация в столице ухудшится, то 3 апреля метро открывать не будут

Дата открытия столичной подземки, которая ушла на карантин с вечера 17 марта, зависит от эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в ходе брифинга в среду, 25 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта. Предварительно – до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой динамикой и дальше, – ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей. Поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу", – сказал Кличко.

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Напомним, что на данный момент общественный транспорт возит пассажиров только по специальным билетам. Такие нормы действуют в столице с 23 марта. При этом в городе наблюдаются пробки, так как личным транспортом пользоваться разрешается.

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Отметим, что в столице по состоянию на среду, 25 марта, зафиксирован 31 случай инфицирования коронавирусом. В Киевской области заражение диагностировали у 22 человек.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев метро карантин коронавирус Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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