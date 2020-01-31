Кличко показал, как быстро ездить по Киеву на машине (видео)

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео по маршрутам с "зеленой волной" движения в столице, которые могут помочь водителям быстрее передвигаться по городу, экономя время и горючее.

"Знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное – соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Перечень маршрутов Кличко опубликовал на своем сайте.

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Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

Отметим, что Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12-е место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Также смотрите, как Виталий Кличко открывал проезд по Шулявскому мосту:

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