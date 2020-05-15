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Кличко показал, как столичное метро готовят к запуску (видео)

15 мая, 12:42

Наталья Руда

С открытием подземки усилят дезинфекцию

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 15 мая показал, как столичную подземку готовят к запуску. При этом он снова напомнил, что власти готовы открыть метрополитен сразу же, как только будет получено разрешение Кабмина.

"Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры – замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", – сказал мэр столицы.

Также, по его словам, начали работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец".

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"В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - уточнил мэр, добавив, что в подземке постоянно дезинфицировали поезда, вестибюли, кассы и платформы. С открытием метро эти меры усилят.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко ранее обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу столичного метро с 25 мая. Также он выступил против введения спецбилетов в метро после открытия, но заявил, что метрополитеном киевляне могут пользоваться только в случае крайней необходимости.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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Киев метро карантин

Источник: Сегодня

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