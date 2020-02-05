Кличко рассказал, как Киев будут спасать от автомобилей

Город перегружен автотранспортом, и почти половина трафика – это транзит

/ Фото: Григорий Салай

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В Киеве за последние три года автомобильный трафик вырос на 30 процентов. Столица явно перегружена автотранспортом, сообщает КГГА.

"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто, и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице – это транзитный. Притом что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тысяч автомобилей", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, пути решения проблемы – это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой.

"И ключевой вопрос – достройка Большой Окружной дороги, которая заберет на себя транзитный транспорт", – отметил мэр столицы.

От также добавил, что важным является снижение нагрузки на городские мосты. Они сегодня перегружены более чем на 100%. Поможет сделать это, в частности, открытие до конца этого года автосообщения по Подольско-Воскресенскому мосту.

Тем временем ремонт Большой Окружной дороги обещают завершить до конца 2020 года.

Напомним, до конца 2020 года столичные власти планируют приобрести около 70 экологических автобусов. Так, по словам Виталия Кличко, постепенное увеличение количества экотранспорта будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Отметим, что многие экологи называют автомобили главной причиной загрязнения воздуха в Киеве. Нынешняя влажная и безветренная погода привела к тому, что в столице в местах большого скопления автомобилей возросла концентрация вредных веществ. Повышенный уровень загрязнения воздуха может вызвать у людей раздражение слизистой оболочки, зуд и кашель. А у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей привести к тяжелым расстройствам здоровья.

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