Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Кличко рассказал, когда полностью достроят Шулявский мост

19 февраля, 23:24

«Главная проблема в достройке Шулявского путепровода - пятый цех завода «Большевик», - сказал Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Шулявский мост полностью планируется достроить к лету 2020, однако до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с моста.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"Главная проблема в достройке Шулявского путепровода – пятый цех завода "Большевик". Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод "Большевик" должен городу больше 200 млн уплаты за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его приобрести за 700 млн! Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?! – сказал Кличко.

Реклама

акой подход – это ограбление жителей Киева. Если Фонд госимущества не передаст на баланс города пятый цех, я буду обращаться к киевлянам тоже давить на эту структуру. Для нас главное – вовремя завершить важный инфраструктурный объект, улучшить трафик в городе", – добавил он.

В тренде
Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

строительство Киев большевик цех Владимир Кличко заводы шулявский мост

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аэропорт
Аэропорт "Борисполь" занял первое место в мировом рейтингеТранспорт
Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструменты
Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструментыТранспорт
"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)Происшествия
Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгодна
Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгоднаТранспорт
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского моста
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского мостаТранспорт
В Киеве снова остановились скоростные трамваи: люди идут пешком вдоль дороги (видео)
В Киеве снова остановились скоростные трамваи: люди идут пешком вдоль дороги (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...