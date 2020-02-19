Кличко рассказал, когда полностью достроят Шулявский мост

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Шулявский мост полностью планируется достроить к лету 2020, однако до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с моста.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"Главная проблема в достройке Шулявского путепровода – пятый цех завода "Большевик". Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод "Большевик" должен городу больше 200 млн уплаты за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его приобрести за 700 млн! Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?! – сказал Кличко.

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"Такой подход – это ограбление жителей Киева. Если Фонд госимущества не передаст на баланс города пятый цех, я буду обращаться к киевлянам тоже давить на эту структуру. Для нас главное – вовремя завершить важный инфраструктурный объект, улучшить трафик в городе", – добавил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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