Кличко рассказал, могут ли в Киеве снова закрыть метро

В Киеве стремительно растет количество зараженных коронавирусом. Однако работу общественного транспорта, в том числе и метро, остановят только в том случае, когда больницы и медики не смогут оказать помощь пациентам с COVID-19. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Свобода Live.
"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости. – Ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.
В то же время мэр не дал однозначный ответ о том, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" зону карантина.
"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было (...) Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.
Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин из-за коронавируса в Киеве затянется минимум на полтора года.
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