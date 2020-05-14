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Кличко заявил, что в метро Киева можно будет ездить только "в крайней необходимости"

14 мая, 13:15

Наталья Руда

Мэр объяснил, как будет работать подземка после открытия

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 мая призвал жителей столицы после открытия подземки пользоваться ею только в случае крайней необходимости и с соблюдением правил безопасности.

"Мы понимаем, что много людей вышли на работу, понимаем, что транспортная ситуация в столице – сложная. Именно поэтому я обратился к Кабмину по открытию метро в Киеве (с 25 мая – ред.). Но хочу подчеркнуть, это не значит, что ним надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются только по необходимости. И соблюдают правила", – сказал Кличко.

Мэр Киева также призвал тех жителей города, кто может работать дистанционно – продолжать это делать.

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Напомним, что столичный метрополитен закрыт с 17 марта. Даты открытия метрополитена назывались разные, однако окончательное решение по его работе будет принимать Кабмин.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев метро карантин

Источник: Сегодня

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