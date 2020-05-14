Кличко заявил, что в метро Киева можно будет ездить только "в крайней необходимости"

Мэр объяснил, как будет работать подземка после открытия

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 мая призвал жителей столицы после открытия подземки пользоваться ею только в случае крайней необходимости и с соблюдением правил безопасности.

"Мы понимаем, что много людей вышли на работу, понимаем, что транспортная ситуация в столице – сложная. Именно поэтому я обратился к Кабмину по открытию метро в Киеве (с 25 мая – ред.). Но хочу подчеркнуть, это не значит, что ним надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются только по необходимости. И соблюдают правила", – сказал Кличко.

Мэр Киева также призвал тех жителей города, кто может работать дистанционно – продолжать это делать.

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Напомним, что столичный метрополитен закрыт с 17 марта. Даты открытия метрополитена назывались разные, однако окончательное решение по его работе будет принимать Кабмин.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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