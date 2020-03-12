Когда появится интернет в киевском метро: операторы назвали даты

Запуск 4G в столичном метро оказался достаточно проблемным. Из-за бюрократических проблем он переносился больше полугода. Сейчас операторы обещают, что интернет полностью покроет все станции Киевского метрополитена уже к началу 2021 года. Уже на конец марта был запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь". К слову, 5 марта станция метро "Академгородок" стала первой, где появилась связь нового поколения.

Как известно, запуск скоростной мобильной связи в Киевском метрополитене зависит непосредственно от решения Киеврады, так как депутаты должны принять решение о плате за телеком-доступ к инфраструктуре города и метрополитена, в частности.

Операторы нам сообщают, что согласно общему плану на первых станциях и в перегонах между ними 4G должен был появиться в конце марта текущего года, а до конца 2020 — начала 2021 — на всех станциях и в тоннелях. Уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и в страну завезено необходимое оборудование для выполнения работ.

"Но у нас нет законного основания для начала выполнения монтажных работ. Из-за отсутствия соответствующего решения Киеврады по оплате доступа к объектам коммунальной собственности, запуск 4G в метро по предварительно согласованному плану оказался под угрозой. И операторы не могут давать гарантии и прогнозы относительно сроков реализации проекта в силу обстоятельств, которые от нас не зависят", — отмечают в пресс-службе lifecell.

В компании Киевстар подтверждают эту информацию и отмечают, что сейчас продолжается активное сотрудничество между операторами и метрополитеном в технических аспектах проекта, однако полноценная реализация проекта зависит только от решения Киеврады.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети в метро и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ", — говорят в Киевстаре.

Пресс-секретарь столичного метрополитена Наталка Макогон отметила, что сейчас они сотрудничают с операторами в рабочем режиме и оказывают им полное содействие.

"Со стороны метро ­— полное содействие, сейчас операторы проводят работы и только они смогут сказать, когда у них все будет готово. Ориентировочно — март-апрель", — поясняет Макогон.

Как мы уже упоминали, 5 марта связь 4G появилась на станции метро "Академгородок", хоть Киеврада все еще не решила вопросы с оплатой. Планируется, что этот вопрос будут решать на сессии Киеврады 12 марта. Правда, на наш запрос о том, почему затягивается запуск и когда ожидать полномасштабного внедрения 4G в метро, в ведомстве так и не ответили.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама