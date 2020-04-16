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Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ

16 апреля, 18:41

Александр Марущак, Игорь Тимофеев

Кабмин должен дать Киевраде право самой принимать решение по вопросу возобновления работы подземки

Завтра исполняется месяц, как Киев живет в режиме жесткого карантина. Напомним, 17 марта была приостановлена работа столичного метрополитена . Возобновить работу подземки 4 апреля, как это планировали власти, так и не получилось. Дату окончания карантина перенесли на 24 апреля.

Сайт "Сегодня" узнавал, когда может быть снят карантин и город вернется к обычной жизни.

"Сейчас вам никто не сможет дать ответ – когда закончится карантин. Мое личное мнение по этому поводу – раньше, чем на майские праздники, карантин отменен не будет. И это при условии, если количество инфицированных пойдет на спад. По поводу возобновления работы Киевского метрополитена, то могу сказать, что как только Кабинет министров Украины разрешит Киевраде самостоятельно принимать решение по данному вопросу, то мы сразу будем рассматривать разные варианты. Но пока этот вопрос исключительно в компетенции правительства, и что там думают по этому поводу, нам, увы, неизвестно", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киеврады, заместитель мэра Киева.

В кулуарах Киеврады называют дату окончания карантина – 15 мая. Но официально чиновники эту цифру пока не называют. Все зависит от того, как город переживет праздник православной Пасхи. Если люди не пойдут массово в храмы и будут сидеть дома, то, возможно, распространение коронавирусной инфекции пойдет в городе на спад.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что происходит в закрытом метро – столичная подземка решила воспользоваться временным перерывом в работе и заняться ремонтами инфраструктуры. На станциях метро "Золотые ворота" и "Майдан Незалежности" идет плановый ремонт эскалаторов. Кроме того, проводится осмотр и ремонт поездов в депо, технические службы занимаются заменой рельсов и шпал в тоннелях.

Также писалось, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина .

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карантин метрополитен Киеврада коронавирус Владимир Прокопив

Источник: Сегодня

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