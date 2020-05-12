Когда заработает метрополитен в Киеве и зачем по тоннелям гоняют пустые поезда

Киевский метрополитен закрыт из-за карантина уже почти два месяца. Напомним, столичная подземка прекратила свою работу вечером 17 марта. Городские чиновники периодически снимают ролики о том, что происходит на станциях, – допуск туда посторонних ограничен, в том числе и журналистов. В подземке продолжается ремонт эскалаторов, а в депо ремонтируют поезда. Тем временем в социальных сетях появились страшилки о том, что из-за простоя и отсутствия принудительной вентиляции может выйти из строя оборудование подземки, что чревато неполадками и сбоями в работе метро после его запуска. Сайт "Сегодня" выяснял, так ли это и как планируют перевозить киевлян после завершения карантина.

Эксперты утверждают, что в тоннелях метро нет принудительной вентиляции. Якобы она происходит за счет того, что поезда гоняют воздух. А если поезда не будут ходить длительное время, то влажность в тоннелях станет очень большой, из-за чего окислятся контакты реле и другой аппаратуры, управляющей движением поездов. А это чревато негативными последствиями после восстановления движения.

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В Киевском метрополитене заверяют, что такие опасения беспочвенны.

"Подземка оборудована вертикальными вентиляционными шахтами, которые расположены по всему городу. Они качают воздух как на вход, так и на выход, в зависимости от необходимости. Вентиляционные шахты обеспечивают воздухом станции метро и перегоны. А поезда разгоняют по тоннелям воздух, который закачали туда вентиляционные шахты. Информация о том, что могут быть поломки в оборудовании из-за высокой влажности и окисления – надуманная. В метрополитене все исправно работает, в том числе вентиляция", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Фото "Сегодня" А. Марущак

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Подтверждают это и эксперты.

"Я не думаю, что могут возникнуть какие-нибудь сложности с запуском Киевского метрополитена. Контроль работы оборудования на станциях и перегонах проводится регулярно. В метро осуществляют прогонки поездов по нескольку раз в день. Например, во время Второй мировой войны был период, когда была остановлена работа метрополитена в Москве. Но никаких проблем с его запуском не возникло, так же справятся с запуском подземки и в Киеве", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Кава, эксперт по транспорту.

Фото "Сегодня" А. Марущак

В то же время он считает, что останавливать работу метрополитена на время карантина не следовало.

"Я считаю полнейшей глупостью решение о прекращении работы Киевского метрополитена, а также городского и междугороднего транспорта. Никаких причин для этого не было, и вирус тут ни при чем. Что касается запуска работы метро в Киеве, то восстановить его можно в любой момент директивным решением правительства", – добавляет Александр Кава.

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Фото "Сегодня" А. Марущак

В Киевском метрополитене сайт "Сегодня" заверили, что работа всей автоматики в подземке регулярно проверяется, а поезда без пассажиров отправляются на обкатку в тоннели подземки.

"Конечно же, составы ездят по тоннелям метро, но без пассажиров. Вагоны пускают на обкатку на всех трех ветках метрополитена. В каждом депо есть свой график таких выездов. Машинисты во время карантина проводят для себя дополнительные занятия. У каждого есть свои задачи. Система принудительной вентиляции установлена в вагонах. Сверху на поездах есть так называемые черпаки – конструкции, которые нагнетают воздух во время движения. Когда состав едет на скорости, он разгоняет по тоннелю воздух, но это никак не связано с вентиляцией всего метрополитена", – говорят в КП "Киевский метрополитен".

Фото: КГГА

Там также уверяют, что никакой угрозы выхода из строя оборудования нет.

"Мы готовы открыться и перевозить пассажиров в любой момент, но после того, как Кабмин разрешит возобновить работу подземки. Касательно того, что метрополитен может работать в особом, ограниченном режиме, то мы ждем разъяснений от Кабмина на этот счет. Мы готовы работать в любом из предложенных вариантов. Практика работы в ограниченном режиме есть. Вспомните, когда в Киеве проходил конкурс "Евровидение" и нужно было продлить работу метрополитена – мы это сделали. Во время проведения футбольных матчей нужно было ограничить работу определенных станций – мы тоже это делали. То есть мы готовы к любым вариантам. Ждем даты запуска метро и разъяснений от правительства, по какому алгоритму работать", – поясняет сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Фото "Сегодня" А. Марущак

Тем временем сотрудники подземки проводят дезинфекцию не только на станциях метро, но и в подземных переходах перед входом на станции. Например, возле станции метро "Позняки" периодически ограничивают проход пешеходов по подземному переходу. Там вывешивают ограждающую ленту с объявлением о проведении дезинфекции. Моющим средством обрабатывают полы и стены возле входа на станцию.

В Госпродпотребслужбе Киева нам рассказали, как может работать метрополитен после завершения карантина.

"Метрополитен запустят в работу только после распоряжения правительства. Важное условие – это уменьшение заболеваемости среди населения в конкретном регионе. Она должна быть не такой, как сегодня, стабильно высокой. По международным стандартам установлено, что срок такой динамики определяется на протяжении 10-15 дней. Если будет наблюдаться снижение заболеваемости в целом по региону, то можно будет говорить о запуске метрополитена", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Фото "Сегодня" А. Марущак

По его словам, когда заработает метрополитен, обязательно будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и к поездам.

"Пассажиры должны будут соблюдать определенную дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах Европы и в Китае. Думаю, это будет возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу", – говорит Олег Рубан.

Горожанам стоит готовиться к большим очередям к станциям метро, поскольку избежать их вряд ли получится, если все массово начнут ездить на работу.

Что происходит в столичном метрополитене во время карантина, смотрите в нашем сюжете:

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