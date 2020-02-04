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Коллапс на метро "Лукьяновская": в подземке объяснили причины (фото)

4 февраля, 21:49

Александр Марущак, Игорь Рец

В вечерний час пик в фойе образовалось столпотворение

Фото: Игорь Рец, "Сегодня"

Фото: Игорь Рец, "Сегодня"

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В Киеве 4 февраля на станции метро "Лукьяновская" наблюдался аномальный ажиотаж: фойе станции заполонили пассажиры. Люди столпились у турникетов, пытаясь попасть на станцию, однако это было не так просто: чтобы оплатить проезд – пришлось подождать не менее 10 минут.

Отметим, что толпа в метро наблюдалась в 18:30. Спустя пару часов в подземке нас заверили, что на станции "Лукьяновская" – уже обычный пассажиропоток. А такое столпотворение, возможно, было в пиковое время, когда люди выходили с работы и пытались зайти в подземку. Плюс плохая дождливая погода и многие решили добраться домой на метро.

Фото: Игорь Рец, "Сегодня"

"Сейчас на "Лукьяновской" все спокойно и станция работает в обычном режиме. Сбоев в работе турникетов тоже не было", – объяснили в подземке.

Напомним, в конце лета 2019 года на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной кассе метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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Киев метро проезд лукьяновская ажиотаж пассажиры

Источник: Сегодня

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