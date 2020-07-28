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Коммунальщики объяснили, почему с Воздухофлотского моста в Киеве отпадает бетон (фото)

28 июля, 04:11

Александр Марущак Александр Марущак

На "уставшем" путепроводе с 19 июня идут противоаварийные работы

Киевляне обсуждают фото кусков бетона, которые валяются на проезжей части под Воздухофлотским путепроводом. Многие отмечают, что этот мост над проспектом Победы стал первым в очереди на ремонт, опередив "по усталости" многострадальный мост Патона через Днепр. Впрочем, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" отмечают, что отпавшие куски бетона – это результат плановых ремонтных работ на путепроводе.

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На Воздухофлотском путепроводе с 19 июня продолжаются противоаварийные работы. За это время установлены временные опорные конструкции. Также смонтированы крытые галереи на тротуарах в зонах проведения работ.

"Это не обвал конструкций и не обрушение моста. Под путепроводом оббивали бетон рабочие. На фото видно, что его куски упали на асфальт за ограждением. Сейчас на сооружении работники КП "Киевавтодормост" разбирают участок проезжей части и тротуара в направлении улицы Черновола. В частности, снимают асфальтовое покрытие и демонтируют часть монолитной плиты. На путепроводе нужно будет заменить две плиты в разных его частях. Вторая находится на путепроводе по направлению к Воздухофлотскому проспекту. Работы будут продолжаться здесь до конца сентября", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Ранее дорожники показали дыры на эстакаде Южного моста в Киеве.

Также на Шулявском путепроводе начали асфальтировать съезды.

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Тем временем жители Черкасской области начали сами строить дорогу:

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Киев ремонт воздухофлотский мост

Источник: Сегодня

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