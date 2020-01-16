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Коммунальщики объяснили ситуацию со светом в темном тоннеле на Почтовой площади

16 января, 17:12

Александр Марущак

В КГГА заявили, что систему освещения тоннеля на Почтовой частично разворовали вандалы

Темный тоннель на Почтовой площади

Темный тоннель на Почтовой площади / Фото: Александр Яремчук

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Перед въездом в тоннель на Почтовой площади появился плакат с призывом к мэру Киева включить свет в тоннеле.

Напомним, проблема с освещением этого объекта тянется уже довольно давно из-за того, что объект был не полностью сдан в эксплуатацию. Сайт "Сегодня" писал о планах чиновников восстановить освещение в тоннеле на Почтовой площади еще в 2018 году.

Как заверили нас в КГГА, сейчас систему освещения тоннеля на Почтовой частично разворовали вандалы.

"Мы восстановили освещение в тоннеле на Почтовой, но оно включается только в ночное время, когда на улице темнеет, вместе со всей системной внешнего освещения города. Сейчас отрабатывается вопрос, чтобы запустить освещение тоннеля на постоянной основе и в дневное время. Я думаю, что нам еще понадобится месяц или полтора, чтобы это качественно сделать", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Напомним, что 14 января коммунальщики установили в тоннеле на Почтовой площади комплекс световозвращающих элементов. Для повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения работники коммунальных служб смонтировали световозвращающие полосы, катафоты. На железобетонных конструкциях появились и знаки направления поворота, на въезде в тоннель – вертикальная разметка. Все элементы изготовлены с использованием пленок европейского производства, которые имеют качественный светоотражающий эффект.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

"Я видел сообщение о плакате над тоннелем в социальных сетях. Странно, что он появился после того, как мы уже восстановили освещение в тоннеле. Сняли ли плакат – я не знаю. Пусть его снимают те, кто вешал", – говорит Здольник.

Ранее сообщалось, что жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.

Также мы писали, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки.

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тоннель освещение Почтовая площадь

Источник: Сегодня

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