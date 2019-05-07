Конфликт в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки

Что делать, если пассажиры не всегда могут спокойно поделить сидячие места

Фото: Pixabay

В Киеве на днях произошла ссора в одном из городских автобусов. Видео инцидента, где две женщины делят между собой место в салоне, стало вирусным в соцсетях. Его выложил свидетель происшествия. Женщин пытались разнять, но участники конфликта продолжали обмениваться угрозами.

Съемочная группа "Сегодня" отправилась в путешествие по столице, чтобы разобраться, кто кому должен уступать место в трамвае или троллейбусе и заодно – как уладить конфликт в транспорте. Журналисты пытались расспросить об этом контроллера – и сами едва не становимся участниками конфликта: пассажиры угрожали "разобраться", если "попадут в камеру".

Тем временем, кондуктор признается: места уступают разве что беременным и инвалидам.

"Здесь есть такие молодые люди, которые быстренько становятся и сделали вид, что они ничего не видели и ничего не слышали. Рядом стоит скрюченный старичок или старушка", – говорит Татьяна.

А вот Галина убеждает: молодые люди не обязаны уступать место.

"Вы знаете, что очень много молодежи больной. И тоже, что я его буду... я уже привыкла", – говорит женщина.

Ольга шутит: внешне она молодая, так что в общественном транспорте сидит крайне редко.

"Когда я с ребенком, то мне уступают место. А когда без, то нет!", – рассказала пассажирка.

Георгию – 72. Чаще всего едет стоя, однако ссоры не устраивает.

"С палочкой заходят. А им... ну, правда, девушки уступают. А парни – нет", – говорит пенсионер.

Психолог Светлана Арефния уверяет: причины конфликтов в троллейбусах и трамваях обычно одни и те же. Кто-то ищет общения и находит его из-за ссоры. Кто-то полон агрессии, которая ищет выхода. А еще люди забывают, что общественный транспорт – это территория общего пользования. На ней следует соблюдать определенные правила и ни в коем случае не отвечать агрессией на агрессию.

"Это как взрыв. И ничего никто не добьется. Поэтому здесь очень важно уметь общаться. То есть – не кричать, не переходить на оскорбления, не драться – а спокойно сказать "стоп", – советует Светлана Арефния, психолог, кандидат психологических наук.

Психолог также отмечает: если ссорятся две женщины, то остановить их могут... мужчины. Но при условии, если им удастся сдержать свои эмоции.

Напомним, ранее мы писали о том, как в центре Одессы после столкновения BMW и мусоровоза из легковушки выбежали молодые люди, которые избили стоящего на подножке спецтранспорта мужчину.

Также стоит напомнить об инциденте в Мелитополе, где конфликт водителя маршрутки и пьяного пассажира закончился тем, что шофер вытолкал нетрезвого мужчину из салона, повалил на асфальт и избил ногами.

Также мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Конфликт в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"