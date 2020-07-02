"Корона-поезд": жителей Троещины шокировала переполненная электричка (фото)

Фото: facebook.com/groups/Troieshchyna

В Киеве городская электричка, возобновившая свою работу с 1 июля, сегодня шокировала жителей Троещины количеством пассажиров в вагонах. Так, они выглядят крайне переполненными.

"Главное, чтобы все в масках были",- пишет киевлянка Елена Богданова в паблике "Троещина". Женщина сфотографировала переполненный электропоезд, который прибыл на станцию "Троещина-2".

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Судя по фотографиям, пассажиры плотно "утрамбовались" в вагоны, забыв о социальной дистанции, а местами – и о масках. В комментариях переполненный поезд называют CovidRail и сраснивают с индийскими, на котором пассажиры и вовсе едут на крыше.

Фото: facebook.com/groups/Troieshchyna

По словам местных жителей, ситуацию с переполненным электропоездом усугубило то, что в составе было меньше вагонов, чем обычно.

"Беда в том, что опять приехал не полный состав. Вместо 6 положенных вагонов прибыло 4. Все спешат на работу", – отметила Елена Богданова.

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Несмотря на давку в вагонах, многие жители Троещины не готовы отказаться от городской электрички, поскольку она позволяет быстро добраться до ближайшего метро, в обход пробок на Северном мосту.

Кстати, в еще одном рельсовом транспорте города – трамвае, – за соблюдением социальной дистанции сейчас следят вагоновожатые. Они запускают и выпускают пассажиров лишь через передние двери и смотрят, чтобы количество пассажиров строго совпадало с количеством посадочных мест.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут ограничить работу общественного транспорта, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться. Он подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения строгих ограничений.

Отметим, что c введением карантина в марте киевляне ездили в транспорте только по специальным билетам. При этом столичное метро не работало чуть более двух месяцев.

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