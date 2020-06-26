Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Коронавирус в Киеве: Кличко пригрозил снова ограничить работу транспорта

26 июня, 12:19

Наталья Руда Наталья Руда

Будут ли закрывать метро, мэр не уточнил

В Киеве могут ограничить работу общественного транспорта, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 26 июня, мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями", - сказал Кличко.

Читайте также: В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса на рынке "Троещина"

Он подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения в строгих ограничений.

В тренде
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса на рынке "Троещина"

"Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", – резюмировал мэр, не уточнив, будет ли закрываться метро.

Реклама

Напомним, что c введением карантина в марте киевляне ездили в транспорте только по специальным билетам. При этом столичное метро не работало чуть более двух месяцев.

О том, как в конце мая запускали подземку, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев карантин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)
В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)Происшествия
Как проверяют маски в метро Киева: пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен (видео)
Как проверяют маски в метро Киева: пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен (видео)Транспорт
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садовВласть
В Киеве новую велодорожку перегородили воротами: травмирован ребенок
В Киеве новую велодорожку перегородили воротами: травмирован ребенокПроисшествия
Приоритетная посадка: в метро Киева появились
Приоритетная посадка: в метро Киева появились "специальные" места (фото)Транспорт
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полицияТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять