Коронавирус в Киеве: Кличко пригрозил снова ограничить работу транспорта

Будут ли закрывать метро, мэр не уточнил

В Киеве могут ограничить работу общественного транспорта, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 26 июня, мэр столицы Виталий Кличко.

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"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями", - сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения в строгих ограничений.

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"Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", – резюмировал мэр, не уточнив, будет ли закрываться метро.

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Напомним, что c введением карантина в марте киевляне ездили в транспорте только по специальным билетам. При этом столичное метро не работало чуть более двух месяцев.

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