"Коронавируса не существует!": как в подземке реагируют на требование носить маску

Полицейские ходят по вагонам и проверяют, все ли едут в масках

В Киеве утром,17 июня, полиция провела профилактический рейд в вагонах Киевского метрополитена. Полицейские разъясняли гражданам о том, как важно соблюдать масочный режим непосредственно в вагонах подземки. Утром в вагонах на красной линии метро можно было заметить нескольких полицейских, которые подходили к пассажирам. Некоторые из киевлян подумали, что в метро снимают кино про коронавирус.

Из личных наблюдений стоит отметить, что немалая часть киевлян относится к ношению масок скептически. В вагонах достаточно много людей, которые едут в масках, но при этом у них полностью открыт нос. Особенно насмешила ситуация, когда молодая девушка, проехав пару станций, сняла маску и начала есть яблоко прямо в вагоне метро. Еще через две станции она закончила перекус и снова ее надела.

Некоторые пассажиры демонстративно снимают маску и всем видом показывают, что им это не нравится, а завидев полицейских быстренько исправляются. Пассажиры не делают замечание таким людям, чтобы не создавать в вагоне конфликтных ситуаций.

"Я один раз сделал замечание молодому человек, который ехал в вагоне и постоянно чихал. Попросил надеть маску правильно, на нос. Так он грозился разбить нос мне… Теперь стараюсь держаться от таких подальше. Пусть люди в форме почаще учат таких умников", – говорит киевлянин Александр.

Реклама

В Киевском метрополитене подчеркивают, что сегодняшний рейд не подразумевал под собой наказаний и составления административных протоколов на нарушителей.

"Во время совместного рейда с полицией мы просто информировали граждан о важности соблюдения в вагонах масочного режима. За полтора часа поездок по красной линии метро люди с пониманием реагировали на замечания сотрудников полиции. Впрочем, нашлись двое пассажиров, которые категорически отказывались носить маску в вагоне. Первой была беременная женщина. Она принципиально сняла маску. По ее словам, она абсолютно здорова. Беременная посоветовала сотрудникам полиции беречь себя, а ее не трогать. Вторым был мужчина, который заявил на весь вагон, что решение о введении масочного режима – незаконное. Он долго приводил свои аргументы, а его речь закончилась фразой, что "коронавируса не существует!", – рассказывает сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Она добавляет, что сегодня полиция никого из пассажиров-нарушителей не штрафовала.

"В полиции заявили, что всего составлено 37 административных протоколов на нарушителей масочного режима в подземке. А по одному протоколу суд вынес решение об уплате штрафа в размере 17 тысяч гривен", – добавляет Наталья Макогон.

Завтра профилактический рейд проведут на синей ветке метрополитена.

Напомним, после того, как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Также без масок нельзя ездить в общественном транспорте. Реклама Недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски. Как оказалось, киевлянам стоит запастись терпением: в Госпродпотребслужбе Киева говорят, что вероятность того, что масочный режим продлится как минимум до сентября и даже дольше – очень высока.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама