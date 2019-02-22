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Льготники Киева продолжат пользоваться муниципальным транспортом бесплатно и неограниченно – КГГА

Сегодня, 21:55

Для льготников получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" является бесплатным

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Фото: Александр Яремчук, Сегодня.
Льготники Киева продолжат пользоваться муниципальным транспортом бесплатно и неограниченно – КГГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/052/4f4/5c70524f469d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/052/4f4/5c70524f469d6.jpg Транспорт Для льготников получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" является бесплатным

Льготники Киева неограниченно могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте на основании "Карточки киевлянина", сообщил директор Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрий Крикунов.

"Киев пока является единственным городом в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда. Сегодня льготники столицы могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченно, то есть осуществлять такое количество поездок, сколько считают нужным. Городская власть не принимала решения о монетизации льгот на проезд, поэтому пока действует действующий механизм, который применяется в столице для возмещения льгот на проезд в муниципальном транспорте", – цитирует Крикунова пресс-служба КГГА в пятницу вечером.

Он отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 14 марта 2018г №197, областные и Киевская городская государственная администрация должны утвердить размер ежемесячной наличной выплаты по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Во исполнение постановления правительства размер ежемесячной наличной выплаты утверждался в 2018 году. Аналогичный проект распоряжения КГГА подготовлен и в этом году.

"Согласно постановлению, решение о монетизации льгот на проезд принимается органами местного самоуправления, а размер наличной компенсации определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок, что для Киева составляет 240 грн. Впрочем, киевская городская власть не принимала решения о предоставлении льгот по оплате проезда в наличной форме, поэтому в столице сейчас действует механизм безналичной компенсации без ограничения количества поездок льготников", – пояснил Крикунов.

В этом ключе в КГГА напомнили, что в столице вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью муниципальной карты "Карточка киевлянина". Для льготников получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" является бесплатным.

Ранее мы писали, что в Киеве хотят отменить "безлимит" на бесплатный проезд для льготников. Льготники в Киеве могут лишиться неограниченных бесплатных поездок.

Напомним, о планах монетизации льгот, в том числе – на бесплатный проезд, говорили еще в 2018 году. Те, кто имеет такое право, вместо препирательств с водителем очередной маршрутки, которому удостоверение – не указ, смогут получать деньги на руки. Сколько? Вопрос открытый. Но вот о чем знают наверняка, и льготники, и перевозчики, и власть – бесплатный проезд уже давно не работает. 

В Киеве с начала 2019 года внедрили регистрацию поездок льготников в наземном общественном транспорте с помощью карточки киевлянина. Теперь, заходя в троллейбус, автобус или трамвай, льготнику необходимо приложить свою карточку к валидатору и "зарегистрировать" поездку. При этом деньги с карты не снимаются. Такая же система учета поездок льготников уже несколько лет действует в киевском метро.

Напомним, право на льготный проезд в Киеве имеют несколько категорий населения. Такое право предоставляется по законам Украины – для всех граждан, и согласно решению Киеврады – для жителей Киева.

Так, горсовет предоставил право бесплатного проезда нескольким категориям киевлян, среди которых люди, имеющие особые заслуги перед родиной, в том числе – особые трудовые заслуги, неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами, которые старше 80 лет, участники войны, которые не входят в категорию пенсионеров, люди, на которых распространяется действие закона про статус ветеранов войны и многодетные родители, у которых трое и больше детей.

Также право на бесплатный проезд имеют школьники. При этом в КГГА отмечают, что самая массовая категория льготников – киевские пенсионеры.

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Тег льготы, проезд, льготники, карточка киевлянина, общественный транспорт, льготы на проезд

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