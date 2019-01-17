Льготную "Карточку киевлянина" в транспорте нужно регистрировать – "Киевпастранс"
Деньги при регистрации на валидаторе не взимаются
Киевлян призвали во время проезда в общественном транспорте регистрировать свою поездку – подносить "Карточку киевлянина" к валидатору и дождаться звукового сигнала. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".
Выяснилось, что не зарегистрированная льготная "Карточка киевлянина" не дает права на бесплатный проезд. В компании подчеркнули, что средства при регистрации на валидаторе не взимаются.
"Количество льготных поездок в течение года не ограничено. Льготы, предоставленные ранее государством, остаются без изменений", – добавили в "Киевпастрансе".
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что "Карточка киевлянина" станет муниципальной, у нее появятся новые функции. Теперь карточка станет транспортной, коммунальной и медицинской. С карточкой можно ездить в транспорте, получать скидки в аптеке, платить с ее помощью без комиссии за коммунальные услуги, голосовать за проекты "Общественного бюджета".
Кроме того, власти пообещали, что в 2019 году старые "Карточки киевлянина" будут действительными.
Вы сейчас просматриваете новость " Льготную "Карточку киевлянина" в транспорте нужно регистрировать – "Киевпастранс"". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белой Церкви с февраля подорожает проезд в транспорте
Новые тарифы на пассажирские перевозки утвердили в горсовете
В Киеве сегодня отменят ночные троллейбусы
Изменения в работе транспорта связаны с ремонтными работами на Воздухофлотском проспекте