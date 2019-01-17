Льготную "Карточку киевлянина" в транспорте нужно регистрировать – "Киевпастранс"

Деньги при регистрации на валидаторе не взимаются

Фото: Александр Яремчук

Льготную "Карточку киевлянина" в транспорте нужно регистрировать – "Киевпастранс" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/036/3d5/5c40363d54aa0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/036/3d5/5c40363d54aa0.jpg 2019-01-17T10:01:48+02:00 Транспорт Деньги при регистрации на валидаторе не взимаются

Киевлян призвали во время проезда в общественном транспорте регистрировать свою поездку – подносить "Карточку киевлянина" к валидатору и дождаться звукового сигнала. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Выяснилось, что не зарегистрированная льготная "Карточка киевлянина" не дает права на бесплатный проезд. В компании подчеркнули, что средства при регистрации на валидаторе не взимаются.

"Количество льготных поездок в течение года не ограничено. Льготы, предоставленные ранее государством, остаются без изменений", – добавили в "Киевпастрансе".

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что "Карточка киевлянина" станет муниципальной, у нее появятся новые функции. Теперь карточка станет транспортной, коммунальной и медицинской. С карточкой можно ездить в транспорте, получать скидки в аптеке, платить с ее помощью без комиссии за коммунальные услуги, голосовать за проекты "Общественного бюджета".

Кроме того, власти пообещали, что в 2019 году старые "Карточки киевлянина" будут действительными.

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