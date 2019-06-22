Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

"Марш равенства" в Киеве: где перекроют улицы и как будет ездить общественный транспорт (схемы)

22 июня, 10:57

Ограничения вводятся уже с 18:00 субботы

Фото: Pixabay

В Киеве с 18:00 в субботу, 22 июня, общественный транспорт изменит маршруты движения в связи с проведением в центре города "Марша равенства", который запланирован на 23 июня. Также будут перекрыты несколько центральных улиц. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения продлятся до окончания массовых мероприятий.

Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • - троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, площади Космонавтов, ул. Чернобыльской, просп. Леся Курбаса до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше по своим маршрутам;

  • автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

  • автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

  • автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

  • автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".

Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение:

  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по б-ру Т. Шевченко);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная – ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) – далее по собственной схеме;
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).

Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная". С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

Так, 23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок). С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию ​​метро "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла).

23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Вместе с тем, смотрите также схему перекрытия движений центральных улиц.

Фото: патрульная полиция Киева
Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках "Марша равенства". Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. Правда, провокаций и стычек все же избежать не удалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, Марш Равенства

Вы сейчас просматриваете новость " "Марш равенства" в Киеве: где перекроют улицы и как будет ездить общественный транспорт (схемы)". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на выходных перекроют центр: какие улицы лучше объезжать (схема)

Вчера, 15:25

Дороги перекроют с вечера субботы, 22 июня

В Киеве из-за "Марша равенства" изменится работа общественного транспорта

Вчера, 14:05

Помимо автобусов и маршруток изменения коснутся и столичной подземки

Посетителей мероприятия "Киев Прайд" избили неизвестные в балаклавах – СМИ

20 июня, 01:02

Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние

ЛГБТ марш в Одессе: все подробности

19 августа 2018, 22:12

Участники "Марша равенства" под охраной полиции и бойцов Нацгвардии прошли колонной по Приморскому бульвару

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Зеленский нашел замену Климкину

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

25 поразительных фактов о легендарных актрисах прошлого

Девушка ловко вскочила в окно своего авто, предотвратив угон

Надоели кривые зубы? С этими винирами будет идеальная улыбка

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Сегодня, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского

20 июня, 07:51

Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь