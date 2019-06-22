"Марш равенства" в Киеве: где перекроют улицы и как будет ездить общественный транспорт (схемы)
Ограничения вводятся уже с 18:00 субботы
В Киеве с 18:00 в субботу, 22 июня, общественный транспорт изменит маршруты движения в связи с проведением в центре города "Марша равенства", который запланирован на 23 июня. Также будут перекрыты несколько центральных улиц. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Ограничения продлятся до окончания массовых мероприятий.
Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- - троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, площади Космонавтов, ул. Чернобыльской, просп. Леся Курбаса до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше по своим маршрутам;
- автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;
- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;
- автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
- автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".
Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение:
- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по б-ру Т. Шевченко);
- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная – ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) – далее по собственной схеме;
- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).
Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная". С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).
Так, 23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок). С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метро "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла).
23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.
Вместе с тем, смотрите также схему перекрытия движений центральных улиц.
Напомним, в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках "Марша равенства". Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. Правда, провокаций и стычек все же избежать не удалось.
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