Маршрутка, застрявшая в яме с кипятком в Киеве, уже возит пассажиров

Перевозчик заявил, что транспортное средство находится в нормальном состоянии

Фото: КАРС

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Сайт "Сегодня" выяснил, в каком состоянии находится пригородная маршрутка, которая застряла на краю ямы с кипятком во время прорыва магистрального трубопровода на улице Антоновича в Киеве.

Оказывается, автобус №825 совершенно не пострадал в отличие от его пассажиров. На этом маршруте пассажиров возят из Боярки к Центральному железнодорожному вокзалу. Стоимость проезда в нем составляет – 18 гривен.

"Автобус в нормальном техническом состоянии. Он уже работает на линии. Также не пострадал водитель, который в момент прорыва был за рулем автобуса. Он тоже уже работает на линии", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Криворучко, директор компании-перевозчика.

В социальных сетях спорят: правильно ли водитель поступил в момент ЧП. Одни утверждают, что должен был пытаться проехать дальше, другие считают, что правильно сделал, что высадил людей, поскольку автобус мог упасть в яму с кипятком.

"Я считаю, что наш водитель поступил правильно – высадив пассажиров", – говорит Сергей Криворучко.

Он добавляет, что пассажиры маршрутки претензий ни водителю, ни предприятию не предъявляли.

Ранее в сети появилось фото пассажирки маршрутки, которая получила ожоги от кипятка.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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