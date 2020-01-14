Масштабный потоп у Ocean Plaza: как работает метро

Из-за прорыва приостановлено работу троллейбусов и маршруток, а также движение частного транспорта

Киевляне переживают не повредили ли потоки горячей воды подземный переход ведущий к станции метро "Лыбедская". В Киевтеплоэнерго" отмечают, что прорыв не повлиял на работу станции метро "Лыбедская".

"Спасатели не сообщали нам о проблемах из-за прорыва магистральной теплосети на станции метро или в подземных переходах. Всю воду возле места прорыва уже откачали. Из-за прорыва приостановлено работу троллейбусов и маршруток, а также движение частного транспорта. На месте дежурят патрульные полицейские. Пока точно неизвестно, когда здесь будет восстановлено движение транспорта", – добавляют в "Киевтеплоэнерго".

Ранее коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.

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Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек.

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Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме.

Видео: facebook.shuban.m

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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