Масштабный ремонт на проспекте Гузара в Киеве: дорожники показали новое видео

В Киеве завершают капитальный ремонт дороги на проспекте Любомира Гузара. Дорожники начали серию масштабных ночных асфальтирований.
Об этом сообщает "Киевавтодор".
Работы по асфальтированию начались от Борщаговского путепровода. Финальный слой покрытия укладывают в направлении проспекта Леся Курбаса.
Согласно данным "Киевавтодора", дорожники используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20). Это прочное покрытие и выдерживает значительные нагрузки. Толщина верхнего слоя – 5 см.
Также специалисты уточнили, что на некоторых участках проспекта Гузара возможно перекрытие движения.
Напомним, что ремонтные работы на проспекте Любомира Гузара и на Борщаговском путепроводе продолжаются еще с прошлого года. Так, новости "Сегодня" писали, что на Борщаговском мосту сняли аварийные 30-тонные балки.
Также на Шулявском путепроводе не так давно начали асфальтировать съезды, однако не все водители соблюдали ограничения движения и проехались по свежему асфальту.
Смотрите в сюжете, как открывали проезд на путепроводе:
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