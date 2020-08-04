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Масштабный ремонт на проспекте Гузара в Киеве: дорожники показали новое видео

4 августа, 10:23

Наталья Руда Наталья Руда

На Борщаговке могут перекрывать движение

В Киеве завершают капитальный ремонт дороги на проспекте Любомира Гузара. Дорожники начали серию масштабных ночных асфальтирований.

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Об этом сообщает "Киевавтодор".

Работы по асфальтированию начались от Борщаговского путепровода. Финальный слой покрытия укладывают в направлении проспекта Леся Курбаса.

Согласно данным "Киевавтодора", дорожники используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20). Это прочное покрытие и выдерживает значительные нагрузки. Толщина верхнего слоя – 5 см.

Также специалисты уточнили, что на некоторых участках проспекта Гузара возможно перекрытие движения.

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Напомним, что ремонтные работы на проспекте Любомира Гузара и на Борщаговском путепроводе продолжаются еще с прошлого года. Так, новости "Сегодня" писали, что на Борщаговском мосту сняли аварийные 30-тонные балки.

Также на Шулявском путепроводе не так давно начали асфальтировать съезды, однако не все водители соблюдали ограничения движения и проехались по свежему асфальту.

Смотрите в сюжете, как открывали проезд на путепроводе:

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Киев ремонт проспект

Источник: Сегодня

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