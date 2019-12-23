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Мэр Киева назвал причину мега-заторов в столице

23 декабря, 22:04

Жители столицы проводят много часов в пробках

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Причиной многокилометровых столичных заторов является транспорт, который следует через Киев транзитом. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве до 40% всего транспорта – это транзит, поэтому случаются заторы", – пояснил Кличко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, который ограничит движения грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера по территории городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек, чтобы сократить загрязнение воздуха. За принятие соответствующего законопроекта №2296 проголосовали 270 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законопроект имеет две ключевые позиции: во-первых, внедрить временное ограничение движения грузовых автомобилей с полной массой 8 тонн по территории городов с численностью населения свыше 250 тысяч с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера. Во-вторых, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по недопущению превышения установленного санитарными нормами уровня шумов и вредных выбросов в населенных пунктах.

Помимо этого, мы сообщали о том, что в Украине вступили в силу важные законы. За превышение габаритно-весовых норм теперь предусматриваются штрафыот 8500 грн до 34 тыс. грн

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Киев авто грузовики пробка трафик заторы

Источник: Сегодня

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