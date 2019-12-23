Мэр Киева назвал причину мега-заторов в столице

Фото из открытых источников

Причиной многокилометровых столичных заторов является транспорт, который следует через Киев транзитом. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве до 40% всего транспорта – это транзит, поэтому случаются заторы", – пояснил Кличко.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, который ограничит движения грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера по территории городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек, чтобы сократить загрязнение воздуха. За принятие соответствующего законопроекта №2296 проголосовали 270 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект имеет две ключевые позиции: во-первых, внедрить временное ограничение движения грузовых автомобилей с полной массой 8 тонн по территории городов с численностью населения свыше 250 тысяч с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера. Во-вторых, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по недопущению превышения установленного санитарными нормами уровня шумов и вредных выбросов в населенных пунктах.

Помимо этого, мы сообщали о том, что в Украине вступили в силу важные законы. За превышение габаритно-весовых норм теперь предусматриваются штрафыот 8500 грн до 34 тыс. грн

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама