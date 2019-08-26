Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на Борщаговку

По словам Кличко, транспорт снова будет ходить уже в начале осени

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киевский городской голова Виталий Кличко запустить движение скоростного трамвая Борщаговской ветки уже в начале осени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.

"Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветки: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая", – сообщил градоначальник.

По его словам, на станциях уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли. Также станции были обустроены тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения.

На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

"Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру – капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В целом линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются более 150 тысяч пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно скорее", – отметил мэр столицы.

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Напомним, ранее в Киеве было ограничено движение трамваев №1 и №3 в связи с капитальным ремонтом станций и путей.

На время реконструкции для перевозки пассажиров "Киевпастранс" организовал такие маршруты:

трамвайный маршрут №2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана" (бесплатный маршрут);

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автобусный маршрут №3Т от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" через просп. Леся Курбаса, ул. Космонавта Комарова;

автобусный маршрут № 4 от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через просп. Отрадный.

Напомним, накануне на линии скоростного трамвая мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.

Отметим, что пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.

"Синенькие такие не сходят, сходит такой серенький есть трамвайчик. Я думаю, что это, видимо, в нем и причина", – рассказывала "Сегодня" одна из пассажирок.

Ранее мы сообщали, что 1 февраля трамваи сходили с рельсов дважды за день – на Контрактовой площади и на Лесном. Во втором случае трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших. Также на линии скоростного трамвая сошел с рельсов вагон чуть менее, чем месяц назад.

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