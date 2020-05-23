Меряют температуру у "подозрительных": в КГГА назвали правила пользования метро в столице

Во всех вестибюлях расклеили разметки для соблюдения дистанции

После того, как общественный транспорт в столице возобновил свою работу, власти ввели ряд ограничений из-за COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания. Также дезинфекционные мероприятия каждые три часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров, на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно – перед открытием станций метро)", – указывается в сообщении КГГА.

Пассажиры не будут допускаться в транспорт без защитной маски. В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе. В случае обнаружения визуальных признаков острого респираторного заболевания должен проводиться температурный скрининг, пассажиры с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не допускаются в метро.

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Также в метрополитене должны быть обеспечены расстояния не менее чем 1,5 метра между пассажирами в очередях к кассам и терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров будет полностью или частично ограничиваться вход на станции для соблюдения санитарных расстояний.

"Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции", - подчеркивают в КГГА.

В транспорте должны рассказывать пассажирам о противоэпидемических ограничениях.

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Киевский метрополитен уже подготовился к пассажирским перевозкам. В частности, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом, все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме. Сотрудники имеют средства индивидуальной защиты. На станциях разместили информацию о масочном режиме, вестибюли и платформы промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

"Кроме того, на информационных панелях размещены важные данные о необходимости обратиться к врачу при первых симптомах респираторного заболевания, "гигиене кашля", социальной дистанции, масочном режиме, важности использования перчаток, мытья рук после поездок и избежания прикосновений к лицу", - указывается в сообщении.

Полиция в метрополитене готова контролировать соблюдение правил.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

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Также стало известно, что откроется в столице с 1 июня.

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