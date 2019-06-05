Метро без жетонов: дизайнеры нарисовали для подземки десятки постеров

Самые интересные идеи используют для плакатов в подземке

Фото: Киевский метрополитен.

Киевский метрополитен готовится к отмене жетонов: с 30 октября оплачивать проезд в подземке можно будет лишь карточками и одноразовыми билетами. В конце мая на странице метро в Facebook киевлян призвали поделиться идеями для постеров, которые напомнят пассажирам о грядущем уходе жетонов в прошлое.

На призыв откликнулись десятки дизайнеров, разместив в соцсети свои работы с хештегом #безжетонів. В них жетоны сравнивали с динозаврами, отправляли в музей и рай, сбрасывали в пропасть и даже изображали в виде известных персонажей.









































Теперь идеи для подземки будут рассматривать с "Агентами змін", которые ранее придумали концепцию для навигации и схемы киевского метро. Наиболее интересные работы будут использованы для постеров на станциях. "При этом, имя автора будет указано на плакате", – уточнили в метрополитене.









































Ранее в столичной подземке начали отключать старые автоматы, в которых можно было купить жетоны. На них появились наклейки с надписью "Я старый и больше не работаю". Также на наклейке – уточнение, что теперь жетон можно приобрести в кассе, но лучше все же отдать предпочтение карточке, поскольку в конце октября подземка перейдет на них полностью.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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