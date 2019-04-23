Метро Киева может изменить работу из-за футбола

Ограничения могут коснуться станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

Фото из архивов "Сегодня".

В Киеве в среду, 24 апреля, из-за матча между футбольными командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможно ограничение или закрытие станции метро "Олимпийская" на вход. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

А после игры в метрополитене ждут большое количество фанатов, поэтому возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, после пятничных дебатов кандидатов в президенты Украины в сети начали высказывать опасения, что поле "Олимпийского" пострадало от большого количества зрителей и не успеет восстановиться к украинскому классико "Динамо" – "Шахтер".

24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

Ранее мы писали, что перед дебатами на НСК "Олимпийский" в Киеве закрыли несколько центральных станций метро.

Также накануне сообщалось о ЧП в столичной подземке на красной ветке. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. Как женщина оказалась на рельсах станции, выясняла полиция. Возможно, ее кто-то толкнул или ей стало плохо и она упала. К счастью, женщина не получила повреждений.

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