Метро Киева после карантина: что будет с жетонами

Киевское метро планируют открыть 25 мая, если такое решение примет правительство. А это произойдет в том случае, если количество инфицированных горожан начнет значительно уменьшаться. Сайт "Сегодня" выяснял смогут ли киевляне воспользоваться для оплаты проезда жетонами, которые они купили до введения карантина с 17 марта этого года.

Напомним, что с 1 апреля город перешел на оплату проезда в городском транспорте по единому билету, и в кассах метрополитена пассажиры больше не смогут купить жетоны.

"Когда метрополитен возобновит свою работу, мы позволим пассажирам использовать жетоны, которые на данный момент есть у них на руках. На это будет отведен определенный период времени – скорей всего несколько недель. На станциях еще остаются рабочими турникеты на прием жетонов. А вот в продаже жетонов больше не будет. Их заменят разовыми бумажными QR-кодами, которые можно будет приобрести в кассах метро", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Жетоны будут описывать и сдавать на склад. Там, где хранятся пластиковые проездные старого образца.



"Когда полностью будут использованы все жетоны, они выйдут из оборота. Дальше будем решать, что с ними делать. Есть компании, которые принимают такой пластик на переработку. Скорей всего, мы выставим их на продажу", – добавляет Наталья Макогон.

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Напомним,

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