Метро на Виноградарь: что происходит на основных строительных площадках

Щит «Галина» уже на старте, а рабочие начали рыть котлован для станции «Проспект правды»

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Как заверяют в "Киевметрострое", работы выполняют по графику и в скором времени тоннеле-проходческий щит "Галина" будет запущен в работу. Что нового на строительных площадках масштабного строительства, сайту "Сегодня" рассказали в ПАО "Киевметрострой".

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Там заверяют, что сроки ввода в эксплуатацию новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" остались без изменений – их откроют до конца 2021 года.

"Сейчас мы реализовываем проект "Строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" в сторону жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе". Первая очередь строительства – участок от станции "Сырец" к станции "Проспект Правды", где будут построены две станции ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь", – поясняют сайту "Сегодня" в ПАО "Киевметрострой".

Всех интересует, когда запустят в работу немецкий тоннеле-проходческий комплекс "Галина". Комплекс так назвали в честь жены начальника участка строительства, по давней традиции киевских метростроевцев. Напомним, что в средине августа на комплекс была установлена многотонная планшайба, при помощи которой будут рыть тоннели к станции метро "Сырец".

Монтаж планшайбы весом около 60 тонн. Фото "Киевметростроя"

"На тоннеле-проходческий комплекс Herrenknecht "Галина" установлена новая, модернизированная планшайба диаметром 6,35 метра, весом около 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки разного типа грунтов, которые залегают по трассе тоннеля, включая суглинки, пески и плотные глины. Она оснащена мощным режущим инструментом, а именно: 17 двойными дисковыми шарошками, 48 торцевыми резцами, 8 контурными ковшеобразными резцами. Уже в ближайшее время тоннеле-проходческий комплекс начнет свою работу. За месяц он будет проходить около 200 метров под землей. Приблизительно за шесть месяцев будет проложен тоннель длиной в 1300 метров", – рассказывают нам в "Киевметрострое".

Там добавляют, что сейчас готовится проходка так называемого правого тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец". После этого комплекс будет разобран и заново собран на "Мостицкой", чтобы строить второй тоннель.

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В "Киевметрострое" отмечают, что продолжаются работы по раскрытию котлована между участком двухъярусных тоннелей и камерой съезда будущего ответвления по направлению к станциям "Виноградарь" и "Маршала Гречко". Эти две станции входят во вторую очередь строительства метрополитена на жилой массив "Виноградарь". Для того, чтобы в будущем этот участок можно было подключить к действующему метрополитену, сейчас будет построено примыкание с камерами съезда.

"На станции "Мостицкая" и части двухъярусных тоннелей, забетонирована первая часть подготовки под левый перегонный тоннель (направление от "Сырца" на "Виноградарь"). Также продолжается обустройство креплений котлована и раскрытие котлована со стороны примыкания к конструкции вестибюля самой станции "Мостицкая", – отмечают метростроевцы.

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От еще не построенной станции "Мостицкая" по направлению к будущей станции "Проспект Правды" тоннели будут строить открытым способом. Сначала будет построена бетонная стена, далее проводится выемка грунта, установка конструкций тоннелей и засыпка их грунтом. Тоннели от станции метро "Мостицкая" будут необычные для Киева. Из-за плотной застройки в этом районе, они будут построены один над другим, а не как обычно – рядом друг с другом. Так же будут ездить и поезда.

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Уже начались строительные работы и на станции "Проспект Правды".

"На участке, где будет размещаться станция "Проспект Правды", начато строительство "стены в грунте" для будущего ограждения котлована на период строительства. Сейчас работы выполняются над будущими оборотными тупиками и пунктом технического обслуживания поездов", – подытожили нам в "Киевметрострое".

Как собирали тоннелепроходческий комплекс "Галина" на станции "Мостицкая" смотрите на видео:

Как заработал столичный метрополитен после двух месяцев простоя из-за карантина, смотрите в нашем сюжете:

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