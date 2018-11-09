Метро на Виноградарь: конкурс на строительство ветки выиграл "Киевметрострой"

Завершен конкурс на строительство ветки метро на жилмассив Виноградарь. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что в системе публичных закупок Prozorro завершился аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена. Планируется строительство от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе, с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства).

Самую низкую цену предложило ПАО "Киевметрострой". Сумма оказалась на 12,214 млн гривен меньше ожидаемой стоимости.

Напомним, повторный тендер на строительство метро на Виноградарь был объявлен 11 сентября. Результаты предыдущего тендера отменили из-за несоответствия документации победителей требованиям законодательства и заказчика. На стройку предполагается выделить 5,99 млрд гривен. 13 июля Киевская горгосадминистрация утвердила проект строительства участка метро со станции "Сырец" на Виноградарь.