Метро на Виноградарь задерживается: строители рассказали о проблемах

В "Киевметрострое" признались, что уже на полтора месяца отстают от графика

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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Жители столичного Виноградаря с нетерпением ждут, когда на их массив наконец-то дотянут зеленую ветку метрополитена. До сегодняшнего дня власти почти девять месяцев (со дня подписания договора в марте) особо не комментировали ход строительства двух новых станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды", которые обещали открыть в 2021 году. Сайт "Сегодня" побывал на месте будущей станции и разузнал детали строительства.

Новая станция метро "Мостицкая" будет находиться на пересечении улиц Северно-Сырецкой и Межевой. Сейчас тут одна из основных площадок. С одной стороны – жилые дома, с другой – лес, а рядом возводится жилищный комплекс, застройщики которого уже рекламируют квартиры заманчивым "три минуты до метро".

Но пока тут нет ни жилья, ни метро. На площадке работает много техники и рабочих. Нам выдают каску и жилетку оранжевого цвета и внезапно предупреждают, что на стройку приедет сам мэр Киева Виталий Кличко. А пока градоначальник не приехал с инспекцией, мы прошлись по стройке, чтобы поговорить с рабочими. Многие из них искренне радуются, что в Киеве начали строить метро, ведь последняя станция была открыта в 2013 году – "Теремки", на синей ветке подземки.

На месте будущей станции "Мостицкая" идут подготовительные работы, чтобы построить камеру для запуска проходческого щита. Тут уже построили подпорные стенки из бетона на глубину 25 метров.

"Чтобы щит заработал, его еще нужно собрать и наладить все механизмы, соорудить специальную щитовую камеру. Щит сюда привезут, по нашим планам, в декабре и запустят в работу. Он начнет рыть тоннель в сторону станции метро "Сырец", чтобы состыковаться с одним из тоннелей зеленой веки метрополитена, в районе ресторана "Дубки". После того, как тоннель будет построен, щит разберут и привезут обратно сюда. Он начнет рыть второй тоннель к станции "Сырец". Пока трудно сказать, сколько это займет времени: все зависит от того, как будет работать техника. Но, по нашим планам, за следующий год тоннели будут прорыты", – рассказали сайту "Сегодня" представители "Киевметростроя".

В районе станции метро "Мостицкая" проходческий щит углубится в землю на 15 метров, а дальше пойдет на глубине 44 метров до станции метро "Сырец". Кстати, ствол шахты возле станции метро "Сырец" уже обустроили грузовыми лифтами для транспортировки людей и материалов к тоннелям.

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От еще не построенной станции "Мостицкая" по направлению к будущей станции "Проспект Правды" тоннели будут строить открытым способом. Сначала будет построена бетонная стена, далее проводится выемка грунта, установка конструкций тоннелей и засыпка их грунтом.

"Тоннели от станции метро "Мостицкая" будут необычные для Киева. Из-за плотной застройки в этом районе, они будут построены один над другим, а не как обычно рядом друг с другом. Так же будут ездить и поезда. Частично работы по строительству тоннелей в сторону станции "Проспект Правды" уже ведутся, например, строятся вентиляционные узлы", – поясняют на стройке.

Рабочие тщательно вымывают колеса грузовиков, которые выезжают на проезжую часть со стройки.

"Моем, чтобы грузовики не разносили грязь по улицам в районе строительства. Когда тут заработает проходческий щит, то грузовики с этой площадки будут выезжать целой вереницей – один за другим. Земля пойдет на засыпку уже построенных тоннелей, а непригодную землю с большой глубины будут вывозить на утилизацию. Моя задача – не выпускать на дорогу грузовики с грязными колесами", – рассказывает один из рабочих.

На стройке признаются, что сейчас отстают от графика на полтора месяца, но обещают наверстать упущенное.

"Задержки связаны со сложностями в переносе инженерных сетей в районе строительства станции "Мостицкая" и подключении стройки к электричеству. Оно понадобится особенно, когда заработает проходческий щит. Но все проблемные вопросы уже решены и мы сможем войти в обычный график проведения строительных работ", – добавляют в "Киевметрострое".

Для строительства тоннелей в сторону станции "Проспект Правды" городским властям придется решать вопрос с демонтажем 6-7 объектов, которые попадают в зону строительства. Это автомойка, СТО и гаражи. Кстати, снесут и небольшое кафе, которое находится сейчас впритык к строительству на перекрестке улиц Межевой и Северно-Сырецкой.

Стоимость строительства этих двух станций метро составит почти 6 миллиардов гривен. По словам мэра Киева Виталия Кличко, город уже выделил на работы более двух миллиардов гривен.

"Работы по строительству метро на Виноградарь идут интенсивно. Только на этом участке трудятся более 250 человек. А "Киевметрострой" заверяет, что обе станции будут введены в эксплуатацию в декабре 2021 года. Мы будем жестко контролировать ход этого строительства, чтобы не было никаких сбоев в работе и срывов сроков по завершению строительства", – пообещал столичный градоначальник.

Мэр Киева также извинился перед местными жителями, которые живут поблизости строительного участка метрополитена.

"В некоторых места ограничено движение транспорта и есть шум от строительной техники. Прошу у вас за это прощения, потерпите, через год шумные работы будут закончены, а в 2021 году вы уже сможете пользоваться удобными станциями метро", – сказал Виталий Кличко.

Строители подземки активно брали автографы у мэра. Он расписывался маркером прямо на их касках, а один из электросварщиков даже попросил мэра расписаться на его рабочей куртке.

"Я очень хотел получить автограф от Виталия Кличко. И он не отказал. Расписался прямо на моей спине. Теперь буду беречь эту куртку как память, а для работы попрошу у начальства другую", – рассказал сайту "Сегодня" электросварщик Илья, родом из Хмельницкого.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко также называл сроки, когда построят метро на Троещину:

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