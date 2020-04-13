Метро на Виноградарь: рыть тоннель будет щит по имени "Галина" (фото и видео)

В метро рассказали, почему у щита такое имя

Щит, который будет рыть тоннель от будущей станции метро "Мостицкая" к станции метро "Сырец" получил, странное на первый взгляд, название – "Галина". В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили, почему такое имя получил этот огромный механизм.

"Тоннеле-проходческий щит действительно будет называться "Галина". В "Киевметрострое", которому уже 75 лет, есть необычная традиция: называть щит, прорывающий тоннель метро именем жены начальника участка, который руководит всеми работами. В данном случае имя жены начальника участка – Галина. Поэтому большая "Галина" будет прокладывать новый тоннель для поездов метро – от "Мостицкой" до "Сырца". Сейчас "Галину" подготавливают к началу масштабных подземных работ – собирают и настраивают", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Когда щит "Галина" пророет тоннель до станции метро "Сырец" его там полностью разберут, снова привезут на "Мостицкую", соберут и откуда он будет рыть второй тоннель к "Сырцу". Также продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспект Правды".

Представители ОАО "Киевметрострой" отмечают, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 две новых станции метро на Виноградарь были открыты. Эти станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки.

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