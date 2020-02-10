Метро на Виноградарь в Киеве готово максимум на 20% – КГГА

Как уточнил Николай Поворозник, на данный момент идут даже не подготовительные, а земляные работы

Фото: metrovinogradar.org.ua

Строительство новых станций Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена (метро на Виноградарь) идет по графику, а готовность оценивается в 20% в лучшем случае. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью "Экономической правде".

"Мы буквально на прошлой неделе были на строительстве метрополитена в направлении Виноградаря и убедились, что работы идут по графику. <...> Какая готовность. 20% в лучшем случае, учитывая земляные работы. К концу 2021 года объект сдадим. До конца марта 2020 года, согласно графикам, пойдет проходческий щит в сторону Сырца. Это будет важным этапом в строительстве", – сказал Поворозник.

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Он уточнил, что на данный момент идут даже не подготовительные, а земляные работы. Причем они идут сразу на трех или четырех площадках, где строительство ведется открытым способом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения в СМИ о том, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена (метро на Виноградарь), которые планировалось завершить до конца 2021 года, откладываются на год. По словам столичного главы, работы по строительству метро идут по графику и новые станции откроются вовремя.

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