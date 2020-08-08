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Метро на Виноградарь в Киеве: когда проложат тоннель между "Мостицкой" и "Сырцом"

8 августа, 04:02

Наталья Руда Наталья Руда

Разработка тоннеля начнется уже через две недели

В Киеве ориентировочно через две недели планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая" (ветка метро на Виноградарь).

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 7 августа.

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды"- важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Я был на строительной площадке – на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами – представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке. Ориентировочно через две недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец", – сказал Кличко.

По его словам, из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ. Впрочем, подрядчик – "Киевметрострой" – обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.

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Также Кличко рассказал, что комлекс тоннелепроходческого щита будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей.

Ранее сообщалось о коррупционном скандале вокруг строительства метро на Виноградарь.

Также напомним, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

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Киев Виноградарь метро на Виноградарь

Источник: Сегодня

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