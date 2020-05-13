Метро на Виноградарь в Киеве: появились новые фото со строительства тоннелей

Двадцатиметровый котлован расположен между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды"

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь, где на днях перевернулся грузовик.

Как сообщает "Киевметрострой", на площадке 213 (перегон между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды") продолжается активное раскрытие котлована для строительства двухъярусных тоннелей. Подобную технологию применяют впервые в Киеве. Запланированная глубина котлована в этом месте достигает почти 20 м.

Тем временем на площадке 214-1 (станция "Мостицкая") начали строить стены будущей электрической подстанции. Аналогичная подстанция будет расположена и на станции "Проспект Правды". Сейчас идет монтаж арматурного каркаса.

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Ранее сообщалось о коррупционном скандале вокруг строительства метро на Виноградарь.

Отметим, что работы по строительству станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии продлятся как минимум до 2021 года.

Также напомним, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

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