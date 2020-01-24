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Метро на Виноградарь в Киеве: появились новые фото со стройки

24 января, 16:18

Тоннелепроходческий щит привезут на стройку в феврале

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация опубликовала новые фото строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена (метро на Виноградарь).

По данным пресс-службы КГГА, на сегодняшний день уже почти подготовлена инфраструктура для захода тоннелепроходческого щита (его привезут в середине февраля), с помощью которого будет пройден участок от станции "Сырец" до станции "Мостицкая" – для строительства тоннеля между станциями. Сбор щита продлится около месяца, а работы по разработке тоннеля под землей с "Мостицкой" до "Сырца" начнутся в апреле.

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Кроме того, сегодня продолжаются активные работы по разработке котлована от "Мостицкой" до "Проспекта правды". Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. Работы на участке от "Сырца" до "Мостицкой" ведутся закрытым способом – под землей. А на участке от "Мостицкой" до "Проспекта правды" – открытым способом. Также уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции "Проспект правды", который будет обслуживать эти две новые станции.

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Отметим, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

При этом не так давно вокруг строительства подземки на Виноградарь разгорелся новый скандал.

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Киев метро Виноградарь

Источник: Сегодня

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