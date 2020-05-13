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Метро по спецпропускам: Ляшко объяснил, почему он против

13 мая, 21:31

Игорь Тимофеев

Решение об открытии подземки будет приниматься в каждом городе отдельно, говорит главный санврач Украины

Несмотря на предложения ограничить допуск пассажиров в метро на уровне не больше 100 человек в одну электричку из пяти вагонов, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко не поддержит введение допуска в подземку по спецпропускам.

"Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", – сказал он в эфире UA:Украинское радио в среду, 13 мая.

По словам главного государственного санитарного врача Украины, решение об открытии метро после 25 мая будут принимать с учетом эпидемической ситуации в каждом из трех городов, где есть метрополитен.

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Метро по спецпропускам: Ляшко объяснил, почему он против

"Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", – сказал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить открыть столичный метрополитен с 25 мая .

Также напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: вопрос о запуске метро и междугородного сообщения рассмотрят после того, как Украина пройдет пик заболевания COVID-19 .

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карантин метрополитен пропуск подземка Метро в Днепре Виктор Ляшко

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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