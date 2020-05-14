Метро в Киеве может открыться за один день

В метрополитене рассказали, что после решение Кабмина подземка откроется уже на следующий день

Киевский метрополитен может возобновить свою работу на следующий день после того, как будет получено "добро" от Кабмина. Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу столичной подземки с 25 мая.

"Мы сможем возобновить работу метрополитена сразу же после решения правительства. Работа на станциях не останавливалась ни на день, только без пассажиров. Все оборудование метрополитена находится в рабочем состоянии. Все 52 станции Киевского метрополитена могут заработать на следующий день после принятия решения Кабмином", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

В метрополитене пока не знают, в каком режиме будет работать столичная подземка. Там ждут решений и рекомендаций от Кабмина.

"Сейчас звучит много теоретических вариантов работы метрополитена после завершения карантина, в том числе вариантов работы в ограниченном режиме, но нет конкретных рекомендаций и решений от правительства. Мы начнем свою работу в том режиме, который будет нам указан. Мэр Киева призывает правительство возобновить работу метрополитена в обычном режиме, надеясь на ответственность пассажиров. Киевляне должны пользоваться подземкой только по необходимости, соблюдать на станциях и поездах дистанцию, носить маски и другие средства защиты", – поясняет Наталья Макогон.

Она добавляет, что в метрополитене регулярно проводится дезинфекция станций, поездов, платформ, эскалаторов, дверей на входах и выходах со станций.

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Напомним, что Кличко выступил против введения спецбилетов в метро после открытия, но заявил, что метрополитеном киевляне могут пользоваться только в случае крайней необходимости. Тем временем в Министерстве здравоохранения отреагировали на инициативу открытия столичной подземки с 25 мая, но конкретных решений пока что не назвали.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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