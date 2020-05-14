Метро в Киеве может открыться за один день

Киевский метрополитен может возобновить свою работу на следующий день после того, как будет получено "добро" от Кабмина. Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу столичной подземки с 25 мая.
"Мы сможем возобновить работу метрополитена сразу же после решения правительства. Работа на станциях не останавливалась ни на день, только без пассажиров. Все оборудование метрополитена находится в рабочем состоянии. Все 52 станции Киевского метрополитена могут заработать на следующий день после принятия решения Кабмином", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.
В метрополитене пока не знают, в каком режиме будет работать столичная подземка. Там ждут решений и рекомендаций от Кабмина.
"Сейчас звучит много теоретических вариантов работы метрополитена после завершения карантина, в том числе вариантов работы в ограниченном режиме, но нет конкретных рекомендаций и решений от правительства. Мы начнем свою работу в том режиме, который будет нам указан. Мэр Киева призывает правительство возобновить работу метрополитена в обычном режиме, надеясь на ответственность пассажиров. Киевляне должны пользоваться подземкой только по необходимости, соблюдать на станциях и поездах дистанцию, носить маски и другие средства защиты", – поясняет Наталья Макогон.
Она добавляет, что в метрополитене регулярно проводится дезинфекция станций, поездов, платформ, эскалаторов, дверей на входах и выходах со станций.
Напомним, что Кличко выступил против введения спецбилетов в метро после открытия, но заявил, что метрополитеном киевляне могут пользоваться только в случае крайней необходимости. Тем временем в Министерстве здравоохранения отреагировали на инициативу открытия столичной подземки с 25 мая, но конкретных решений пока что не назвали.
Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк