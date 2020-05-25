Метро в Киеве заработало: первые очереди и требование надеть маску

Некоторые пассажиры делали селфи на перроне и в вагонах

В понедельник утром, 25 мая, киевский метрополитен возобновил свою работу после более двухмесячного простоя из-за карантина. Сайт "Сегодня" посмотрел, как заработала одна из самых оживленных станций на зеленой ветки метрополитена – "Позняки".

Пассажиров, как и прежде встречают в подземном переходе две бездомные собаки, которые живут тут в картонных коробках. Псов регулярно подкармливают добродушные граждане. Животные оценивающе смотрят на пассажиров. Видно, что они явно соскучились за людьми.

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Возле входа на станцию слышен подзабытый сигнал для незрячих людей – характерные щелчки. Возле открытых дверей дежурят аж три правоохранителя. Они контролируют соблюдение пассажирами масочного режима. Тех, кто забыл про маску, просят ее надеть на лицо. Температуру у нас не измеряли. Поясняют, что делают это выборочно.

Несмотря на ранее утро в кассу за билетами выстроилась очередь из пассажиров. Она заканчивалась аж возле входных дверей. Впрочем, пассажиров довольно быстро обслуживали, и они через турникеты проходили к поездам. По громкой связи пассажиров просят уважать других, не рисковать здоровьем и немедленно одеть на лицо маску.

Перед кассами сделали специальную разметку зеленого цвета, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию в полтора метра. Такой же разметкой расчерчен и перрон станции, только желтого цвета. Станционные работники носят защитные маски со специальным стеклом.

Интересно было понаблюдать за пассажирами возле турникетов. Многие уже разучились пользоваться ими. Один мужчина долго искал турникет, чтобы проехать по жетону. У некоторых не срабатывали карточки для проезда и им приходилось их прикладывать повторно к турникету. Несколько пассажиров оплачивали проезд при помощи мобильного телефона.



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На самой станции было довольно много пассажиров, но все стояли четко по разметке. Было видно, что люди соскучились по метро. Некоторые делали селфи на перроне и в вагонах. Составы на станцию приходили практически пустыми. В каждом было по несколько пассажиров.

До карантина в вагон было сложно протолкнуться из-за обилия пассажиров.

Как рассказали нам на станции, пока сильного скопления пассажиров не наблюдается.

"Если будет большой наплыв пассажиров, то будем закрывать станцию временно на вход, чтобы не допускать скопление людей", – пояснила нам одна из сотрудниц.

Наплмним, маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая,

Отметим, что в Киевской КГГА новые правила проезда в Киевском метрополитене опубликовали еще до его запуска.

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Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

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